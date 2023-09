Arrestato dopo un furto nell’appartamento della vicina

Cronaca È stato fermato dai carabinieri. Aveva fatto ritorno a casa e si era barricato al piano superiore

È stato fermato dai carabinieri. Aveva fatto ritorno a casa e si era barricato al piano superiore

Un uomo di 45 anni, A.S., con diversi precedenti, si è introdotto ieri nell’abitazione della vicina a Santa Giusta, in piazza Martiri, pare dopo aver sfondato un muro. Ha portato via il bottino, 400 euro e oggetti vari, ed è rientrato a casa, ma poi è stato scoperto. Nel cuore della notte, dopo gli accertamenti, i carabinieri lo hanno arrestato.

Quando nella sua abitazione sono arrivati i militari il giovane si è barricato al piano superiore.

I carabinieri hanno quindi dovuto chiedere l’intervento dei vigili del fuoco per aprire la porta.

Domani mattina il giovane dovrà comparire in tribunale per la direttissima.

