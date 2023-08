Arrestato dalla Forestale di Oristano perché accusato di essere un incendiario seriale

Oristano

Indagini dopo i numerosi roghi a Palmas Arborea

Un uomo di 66 anni, P.A., disoccupato, è stato arrestato perché accusato di essere l’autore di una serie di incendi appiccati nelle campagne di Palmas Arborea.

Il provvedimento cautelare, con la detenzione in carcere, è stato disposto dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Oristano, su richiesta della Procura e in seguito alle indagini del personale della Stazione Forestale di Oristano, guidato dalla comandante, Maria Giovanna Mele, nell’occasione coadiuvato da personale del Nucleo Investigativo dell’Ispettorato di Oristano. La misura è stata disposta per via dell’elevato rischio di reiterazione del reato.

Nel solo mese di luglio, nell’agro di Palmas Arborea si sono verificati sei incendi, tutti di natura dolosa, in due distinte località, di cui una molto prossima all’abitato, generando serio e concreto pericolo per l’incolumità pubblica. Un pericolo evitato solo grazie al massiccio intervento di uomini e mezzi dell’apparato antincendio coordinato dal Corpo Forestale.

L’incendio più grave ha colpito la zona umida di “Pauli Majori”, di grande pregio naturalistico, tutelata come zona di rilevanza ambientale e ricompresa tra le aree protette dal sistema “Rete Natura 2000” in quanto riveste un ruolo chiave per la salvaguardia degli uccelli e della biodiversità e inserita tra le aree denominate “Important Bird Areas” per la sosta e nidificazione di numerose specie protette. Resta da valutare il danno ambientale causato all’area naturalistica protetta, frequentata da volatili e specie rare, sulla cui permanenza in zona è prematuro formulare previsioni.

Negli anni scorsi la stessa zona era stata interessata da numerosi incendi. Per questa ragione fin dall’inizio della stagione antincendio il personale della Stazione Forestale di Oristano ha mantenuto alto il livello di attenzione “Pauli Majori” e su tutto l’agro di Palmas Arborea. All’attività del Corpo forestale è stato affiancato un presidio delle forze dell’apparato antincendio, con il Nucleo di Pronto Intervento (Gauf) con base a Fenosu che ha garantito immediati interventi finalizzati a contenere e arginare gli incendi.

Mercoledì, 2 agosto 2023