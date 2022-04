Una straniera residente nel Napoletano è stata denunciata dai carabinieri

ARMUNGIA. Una ventenne di nazionalità ucraina, residente ad Acerra in provincia di Napoli, è stata denunciata in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Armungia per truffa aggravata. La donna ha messo in vendita su un noto social network gratuito di vendite on line un drone “Dji Mavic Mini 2 Combo”. Un ventottenne di Ballao, disoccupato, interessato all’acquisto, convinto di fare un affare, l’ha contattata telefonicamente. Nel corso della interlocuzione telefonica i due si sono messi d’accordo sul prezzo e sulle modalità di pagamento. L’ingenuo acquirente nonostante abbia effettuato un versamento di 300 euro su una carta Postepay Evolution, così come convenuto, non ha, però, ricevuto il drone. La falsa venditrice dopo aver intascato i soldi si è resa irreperibile. L’incauto acquirente, resosi conto di essere stato gabbato, si è recato nella caserma dei carabinieri di Armungia per formalizzare una circostanziata denuncia querela. I militari dopo un’accurata attività di indagine sono riusciti ad identificare l’autrice del raggiro. (Gian Carlo Bulla)