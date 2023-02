Armi e droga in casa, giovane arrestato a Girasole - Sardegna

Aveva in casa 200 grammi di marijuana e una pistola clandestina con matricola abrasa cal. 9, modificata per essere utilizzata con calibro 7.65 e 31 munizioni cal. 7.65. Un giovane di Baunei ma residente a Girasole, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Arzana per detenzione abusiva di armi e denunciato per ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L'arresto è avvenuto nel corso di alcune perquisizioni in Ogliastra che hanno portato anche alla segnalazione in Prefettura di un giovane di Arzana trovato in possesso di 11 grammi di hashish.

All'operazione hanno partecipato i militari di Santa Maria Navarrese, dello squadrone Cacciatori di Sardegna e dello squadrone eliportato di Abbasanta con l'ausilio di 2 unità cinofile.



Fonte: Ansa Sardegna