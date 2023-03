Armi clandestine nascoste nell’ovile: nei guai un allevatore di Arbus

Ieri ad Arbus, nel corso di un servizio coordinato per il controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Cagliari, i carabinieri della Compagnia di Villacidro con la collaborazione di una squadra dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e di due unità cinofile del Nucleo di Cagliari, hanno tratto in arresto un quarantenne allevatore del luogo per detenzione abusiva di arma clandestina. Nel corso del controllo ad un ovile è stata eseguita una perquisizione locale e l’uomo è stato trovato in possesso di un fucile semiautomatico calibro 12 da caccia perfettamente funzionante, di provenienza illecita e non censito in banca dati. L’arma verrà inviata presso il Ris di Cagliari per verifiche di carattere balistico ed in ordine al possibile avvenuto utilizzo del fucile in qualche episodio delittuoso del passato. L’udienza prevista per la mattina di oggi presso il palazzo di giustizia di Cagliari ha portato alla convalida dell’arresto e al rinvio al 6 di aprile dell’udienza per la discussione del merito della vicenda.