Oristano

Polemico intervento del Comitato per il diritto alla salute

Aria di elezioni, e all’improvviso tutti – anche chi finora aveva taciuto – sanno come risolvere i mali cronici della sanità nell’Oristanese. Con una sarcastica nota, il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano segnala “il risveglio della comunità politica e sindacale, uscita dal letargo dopo anni di pausa. A pochi giorni dalle elezioni politiche e con le regionali che si avvicinano, in molti cercano di rifarsi il look”.

Il Comitato fa nomi e cognomi: “Notiamo con piacere che la dottoressa Annalisa Mele, ex leghista attualmente in quota Riformatori, che per quasi quattro anni non ha mai preso posizione contro l’assessore Nieddu suo compagno di partito, facendo orecchie da mercante tutte le volte che veniva chiamata in causa, improvvisamente trova le soluzioni per risolvere la crisi sanitaria”.

“Vorremmo dire alla dottoressa che aumentare da 1.500 a 1.900 il numero di pazienti di ogni medico di base non è certo un modo di garantire un’assistenza adeguata, a meno che non voglia relegare i suoi colleghi sempre più nel ruolo di meri prescrittori di ricette”, scrive il Comitato per il diritto alla salute, precisando poi che “il numero di borse per gli specializzandi non è di 10.000 ma di 14.000, e ogni anno il MIUR scala le graduatorie fino a copertura di tutti i posti in specializzazione”.

Rivolgendosi sempre alla consigliera regionale (e sindaca di Bonarcado), il Comitato osserva che “probabilmente negli anni in cui è stata fianco a fianco all’assessore Nieddu non è stata informata che dal 2018 è in vigore il decreto Calabria grazie al quale anche la nostra Regione, in emergenza sanitaria, avrebbe potuto assumere con regolare contratto gli specializzandi dal terzo anno in poi, i quali – sotto tutoraggio e proseguendo anche la preparazione teorica – avrebbero potuto essere determinanti per risolvere la carenza degli organici”.

“Bastava volerlo”, prosegue la nota. “Invece si è preferito pensare a soluzioni di tipo privatistico con i cosiddetti ‘medici in affitto’, utilizzando fondi che sarebbero potuti servire per incentivare le stabilizzazioni e le assunzioni del personale sanitario precario”.

Il Comitato critica anche il segretario regionale della Cisl, Gavino Carta, che “ha trovato il modo di intervenire pubblicamente chiedendo deroghe nazionali, l’attuazione degli atti aziendali di cui nessuno parla più e l’intervento della Croce Rossa per risolvere i problemi dei Pronto soccorso“. Dai sindacati però “i cittadini si aspettano una forte presa di posizione, magari con l’organizzazione di una grande manifestazione regionale che coinvolga tutte le categorie. O dovremmo pensare che non è il momento di disturbare il manovratore?”.

Sabato, 20 agosto 2022