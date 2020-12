Argentina: domani in Patagonia eclissi totale di sole

Il fenomeno sarà al massimo dopo le 17 italiane

Il ministero del Turismo di Río Negro aveva previsto che, in assenza della pandemia da coronavirus, nella zona dell'eclissi si sarebbero concentrate almeno 70.000 persone. Ma nelle attuali circostanze, l'autorizzazione a trasferirsi in Patagonia è stata concessa solo a meno di 200 scienziati provenienti dal mondo intero.

(ANSA) - BUENOS AIRES, 13 DIC - La Patagonia argentina ospiterà domani in pieno giorno una eclissi totale di sole che permetterà a chi si troverà in alcuni punti delle province di Neuquén e Río Negro di vedere le stelle a mezzogiorno. Lo scrive oggi l'agenzia di stampa Telam.

Fonte: La Nuova Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a