Areus avvia in Sardegna il nuovo sistema di digitalizzazione del Servizio 118

Nuoro

Sono già stati distribuiti 270 tablet che mettono in collegamento le ambulanze con la centrale

Areus prosegue nell’attività di digitalizzazione del sistema 118, con la gestione informatizzata degli interventi del servizio di emergenza urgenza. Il progetto, dopo una prima fase pilota portata avanti dall’Area Sistemi informativi e reti tecnologiche dell’Azienda, prosegue con un potenziamento del servizio e la dotazione di ogni singola ambulanza di un dispositivo mobile in grado di collegarsi con la centrale 118 competente.

Finora Areus ha distribuito circa 270 tablet sia alle postazioni di base dei soggetti convenzionati sia a quelli avanzati, portando grandi benefici al sistema di digitalizzazione dell’emergenza pre-ospedaliera. Nelle prossime settimane verranno distribuiti altri 80 dispositivi.

Il sistema digitale permette all’operatore di centrale di inviare all’ambulanza tutte le informazioni raccolte dal paziente durante la richiesta d’aiuto e trasmetterle con una scheda leggibile in tempo reale attraverso il tablet.

Nella scheda sono indicati tutti i dettagli dell’intervento e la geo-localizzazione del paziente. L’equipaggio dell’ambulanza, giunto sul luogo dell’evento, proprio grazie al tablet può acquisire, archiviare e inviare al medico di centrale i dati anagrafici del paziente, leggendo il codice a barre della tessera sanitaria, se disponibile, e compilare subito una cartella clinica informatizzata in cui riportare i sintomi e le manovre di stabilizzazione e rianimazione eseguite, i parametri vitali e strumentali del paziente (pressione, frequenza del battito cardiaco), i farmaci eventualmente somministrati.

“Con il nuovo sistema i dati possono essere caricati più rapidamente rispetto ai vecchi sistemi cartacei”, spiegano dai Sistemi informativi di Areus. “L’operatore potrà inserire velocemente anche i traumi riscontrati nel paziente, i quali poi verranno visualizzati sull’immagine interattiva del corpo umano a disposizione del sistema di Pronto soccorso in cui il paziente verrà trasferito per le cure”.

Inoltre, grazie al dispositivo, è possibile inviare anche foto e video alla centrale operativa per descrivere meglio la situazione. I tablet permettono quindi un dialogo costante tra i mezzi di soccorso e il medico di Areus, che dalla centrale operativa è in grado di monitorare e verificare anche lo stato di avanzamento della missione e agevolare i soccorsi nelle zone più disagiate e periferiche, garantendo una maggiore rapidità e precisione degli interventi, oltre a una maggior sicurezza dei percorsi diagnostici.

Finora la geolocalizzazione in tempo reale del mezzo di soccorso era possibile solamente per i tre elicotteri: ora lo sarà anche per le 27 ambulanze avanzate, dislocate prevalentemente presso gli ospedali, e per le 196 postazione di base, distribuite su tutto il territorio regionale.

La geolocalizzazione di tutti i mezzi di soccorso effettuata dal tablet si aggiunge a quella fornita dalla nuova piattaforma tecnologica in dotazione alla Centrale del Numero Unico Europeo 112. Il nuovo assetto permette al medico in centrale di conoscere sempre la posizione delle ambulanze sul territorio, rendendo più efficace il loro utilizzo, migliorando la gestione delle missioni e favorendo una importante riduzione dei tempi di intervento.

Lunedì, 13 febbraio 2023