Arenile sporco a Capoterra, l'ex sindaco Dessì: "Promesse a vuoto"

La Maddalena spiaggia non è ancora pronta per accogliere i turisti che, complice il maltempo, tardano ad arrivare per affollare anche il litorale locale. Ma residenti e non della zona non negano una passeggiata in spiaggia tra una nuvola e l’altra e, al posto della soffice sabbia candida, affondano gli arti inferiori in una poltiglia maleodorante. Tutta natura e salute, niente di nocivo, ma gli agglomerati sferici e ovali di colore marrone proprio non piacciono quando abbondano in un consistente strato. Gli interventi di pulizia sono già in programma nei piani dell’amministrazione guidata dal sindaco Beniamino Garau ma la minoranza parte all’attacco per il ritardo da loro espresso. “Stagione estiva a rischio flop, il Sindaco Garau dorme, mancano tutti i servizi balneari” azzarda il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda. “La presenza di detriti e paglia marina sull’arenile è un dato di fatto, la maggioranza di governo guidata da Garau, in ritardo anche nell’allestimento dello stabilimento balneare comunale”. In attesa di novità e di un clima estivo anziché autunnale si invocano, insomma, interventi tempestivi al fine di non farsi trovare impreparati quando sole, e di conseguenza, turisti daranno il via ufficialmente alla stagione balneare.