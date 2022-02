Arena, area fitness e un punto ristoro immersi nel verde: a Quartucciu nasce il parco urbano

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

È pronto il nuovo parco urbano Sergio Atzeni a Quartucciu. Incastonato tra le vie Rosselli e Pertini, la vasta area green è pronta: a metà marzo 2022 il taglio del nastro. Lavori durati anni, e costati 800mila euro, portati avanti dall’amministrazione guidata dal sindaco Pietro Pisu: “Un parco urbano moderno e tecnologico, di ultima generazione”, annuncia Pisu, nel presentare il parco, illuminato a notte. “CI saranno giochi innovativi per i piccoli: scivoli e altalene, ma anche una mini pista per tricicli e corde per l’arrampicata”. E per gli adulti? Un’area fitness immersa nel verde, “dieci attrezzi a disposizione per fare ginnastica” e, soprattutto, “un’arena composta da due cerchi, nei quali potersi sedere e assistere a spettacoli, soprattutto manifestazioni teatrali, con al centro il prato verde”. Luci a led, già piazzate anche panchine e fontanelle. Al posto di un grosso sterrato, ceduto al Comune dopo il “cambio” per la realizzazione della lottizzazione Le Serre.“L’inaugurazione avverrà a metà marzo, sarà un parco identico a quelli che ci sono nelle principali città”, spiega Pisu. “I lavori sono stati possibili grazie ad un finanziamento molto più ampio, arrivato anche grazie al ‘Patto per il Sud’, che prevede, tra l’altro, interventi nella necropoli di Pill’e Matta e per la biblioteca”.