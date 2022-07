Cabras

Stamane il taglio del nastro in piazza Principe di Piemonte dopo gli interventi di riqualificazione



Pedonalizzazione di alcune vie e piazze del centro storico di Cabras, zona a traffico limitato, valorizzazione degli spazi aperti e più verde pubblico: sono le scelte fatte dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Abis, che stamane ha salutato con l’immancabile taglio del nastro il progetto di riqualificazione urbana curato dall’architetta Maura Falchi. La cerimonia si è svolta in piazza Principe di Piemonte, di fronte alla chiesa dello Spirito Santo, dove ora ci sono panchine e grandi vasi con giovani alberi.

Il progetto ha previsto la chiusura al traffico delle vie La Marmora e Risorgimento, della piazza Principe di Piemonte, di una porzione della piazza Vittorio Emanuele e il ricongiungimento alla piazza Azuni, già zona pedonale da tempo. L’area a traffico limitato è percorribile in bicicletta.

Nelle aree pedonali è consentito l’accesso ai fornitori delle attività commerciali per le operazioni di carico e scarico merci, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 18. Non sono stati ridotti gli stalli per la sosta: anzi, grazie all’eliminazione dei blocchi in cemento, sono nuovamente disponibili alcuni parcheggi in via Cavallotti. Non sono stati previsti dissuasori all’ingresso delle aree pedonali, per rendere più agevoli le operazioni di carico e scarico e l’accesso di ambulanze, forze dell’ordine e vigili del fuoco.

Presto arriverà un ulteriore passo, con la chiusura serale – dalle 19 alle 22 – della via Cavallotti in direzione via Roma e di vico Azuni, dove verrà installata una Ztl, attiva solo in estate, dal 15 giugno al 15 settembre. In via Cavallotti, all’altezza dell’incrocio con via Custoza, sarà installata una telecamera capace di riconoscerà le targhe. Il Comune è in attesa del via libera ministeriale, poi potrà attivarla, forse già da fine agosto.