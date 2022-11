“Area camper in città a Capoterra? Non potevamo farci sfuggire questa opportunità”

Il sindaco Beniamino Garau espone i progetti riservati agli amanti degli autofurgoni per turismo e vacanze per incrementare i servizi dedicati ai villeggianti.

La richiesta giunge dai residenti che, in merito al bando promosso dalla Regione che mette in campo i fondi per la realizzazione di aree sosta attrezzate, per promuovere ulteriormente il turismo in città, considerano positivamente questa iniziativa. “Gli uffici stanno ultimando la richiesta – spiega il primo cittadino a Casteddu Online – vogliamo aggiungere altre risorse a quelle che stanzieremo noi o le imprese che vogliono prendere in gestione l’area.

Abbiamo un progetto da realizzare ma soprattutto un’area camper a Is Olias che non era mai stata messa in funzione, quindi noi chiederemo delle risorse per l’area già esistente per migliorarla, completarla e metterla in funzione”.

Due i siti individuati per la realizzazione del progetto: la Maddalena e la zona tra Torre degli Ulivi e Villa d’Orri: “Non potevamo farci sfuggire un’opportunità del genere”.