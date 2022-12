Ardauli

Mercatino e tanta musica nel programma allestito da Comune e Pro loco

Dalla musica ai mercatini natalizi fino all’intrattenimento per i più piccoli. Anche il Comune di Ardauli, in collaborazione con la Pro loco, ha organizzato quest’anno un ricco calendario di eventi in vista delle festività natalizie.

I festeggiamenti prendono il via domenica 11 dicembre con il primo evento, pensato per i bambini: nella sua casetta allestita in piazza San Damiano, dalle 15 Babbo Natale sarà pronto a leggere le letterine dei più piccoli, con le loro richieste di regali.

Sempre ai bambini è dedicato lo spettacolo del Superbiker Davide Riffaldi, in programma sabato 17 dicembre (alle 15). A seguire ci sarà la visita ai presepi del vicinato.

Dalle 17 una caccia al tesoro organizzata dalla Consulta giovani. L’iniziativa, a cui parteciperanno anche le varie consulte del territorio, si chiuderà in musica con un dj set di nuovo in piazza San Damiano, dalle 22.

Il giorno dopo, domenica 18 dicembre, sempre la stessa piazza ospiterà dalle 10 il mercatino di Natale con tanti stand che proporranno prodotti tipici e artigianali. Presenti per l’occasione anche i fisarmonicisti e il suonatore di launeddas che intratterranno i visitatori durante i loro acquisti con la loro musica. Annunciata anche una mostra a cura di alcuni fotografi locali.

Per Santo Stefano (lunedì 26 dicembre), invece, la chiesa parrocchiale ospiterà un concerto del coro polifonico Bonucaminu di Ardauli che, alle 18.30, si esibirà insieme al coro polifonico di Bonarcado.

Sarà ancora la musica a chiudere il calendario di eventi il giorno dopo l’Epifania, sabato 7 gennnaio, con un concerto di musica classica del Quintetto Lirico, nella chiesa di San Damiano dalle 18.

