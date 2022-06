San Nicolò d’Arcidano

La Pro loco sta organizzando un appuntamento nel segno del riuso



L’ecosostenibilità e il riutilizzo sono sempre più un’urgenza e anche alla Pro loco di San Nicolò d’Arcidano ne sono consapevoli. Per sensibilizzare questi temi, i soci sono lavoro su un nuovo progetto: un mercatino dell’usato, da allestire nel parcheggio del municipio sabato 6 e domenica 7 agosto.

La Pro loco sta raccogliendo le adesione dei possibili venditori: hobbisti, aziende locali, ma soprattutto privati che hanno oggetti riutilizzabili. Nel mercatino di San Nicolò d’Arcidano si potranno solamente mostrare agli acquirenti in foto.

Per partecipare basterà contattare la Pro loco via mail – l’indirizzo è Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. – oppure scrivere al numero 347.3404228 su Whatsapp o alla pagina Facebook dell’associazione. Bisognerà inoltre versare una quota sull’utilizzo di suolo pubblico, l’importo esatto sarà comunicato Pro loco.

Le date per il mercatino dell’usato non sono casuali: si è pensato a un abbinamento con un’altra manifestazione della Pro loco già prevista per domenica 7 agosto, la Sagra della pecora, che giungerà alla 21ª edizione. Anche quest’anno, sarà cotta nella modalità sarda a craddaxiu, in un pentolone con acqua e sale, e poi servita con antipasti a base di formaggi e salumi, oltre al vino e alla frutta dei produttori locali.

Giovedì 16 giugno 2022