Archeologika: in primavera tanti eventi e una mostra interattiva

La Regione Sardegna punta sulla promozione del suo patrimonio archeologico a livello nazionale e internazionale, con l’evento “Archeologika 2021- Un’isola di storie antiche”. L’iniziativa, ideata dall’assessorato al Turismo che la finanzia con un milione di euro, è patrocinata dal Mibact e sarà realizzata in collaborazione con le Sovrintendenze archeologiche, le amministrazioni comunali interessate e il sistema delle imprese locali. I finanziamenti sono stati assegnati alla Camera di commercio di Cagliari e Oristano, con l’obiettivo è di posizionare la Sardegna sul mercato turistico-culturale, in Italia e all’estero, per tutto l’anno, non solo nella stagione marino-balneare.

I dettagli del progetto, che prevede una serie di appuntamenti, sono stati illustrati in un incontro che si è svolto all’aeroporto di Cagliari-Elmas, a cui hanno partecipato l’assessore del Turismo, Commercio e Artigianato, Gianni Chessa, e il presidente della Camera di commercio di Cagliari-Oristano, Maurizio de Pascale. Tra gli interventi previsti in collegamento via streaming, anche quelli del presidente della Regione, Christian Solinas, di Vittorio Sgarbi e di personaggi della divulgazione culturale e scientifica come Mario Tozzi e Roberto Giacobbo.

In apertura, è stato letto un intervento inviato dal ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini.

Il progetto prevede tavole rotonde, dibattiti e confronti tra studiosi, eventi, in programma dalla prossima tarda primavera, tra cui un allestimento permanente della mostra 0Nuragica’, primo format interattivo in Sardegna dedicato all’antica civiltà dei sardi, che include una visita guidata da archeologi e guide specializzate, attraverso un percorso multisensoriale.



Lunedì, 21 dicembre 2020

