Cabras

Il bilancio del sindaco Abis e del direttore scientifico Murru, alla vigilia di un altro importante appuntamento

“Il Festival internazionale dell’Archeologia che si è chiuso domenica scorsa ha rappresentato una grande opportunità per Cabras”. Nel tracciare un bilancio dell’evento appena concluso, non nasconde la soddisfazione il sindaco di Cabras Andrea Abis, che ha voluto ricordare anche il grande impegno profuso da tutta la macchina organizzativa comunale per “un evento senza precedenti, che è il coronamento di un lungo lavoro avviato un anno fa con la costituzione della Fondazione Mont’e Prama”.

Un lavoro che prosegue con gli appuntamenti in programma nel prossimo fine settimana, quando il giardino del Museo di Cabras ospiterà il Festival letterario dell’archeologia.

Due appuntamenti che, nei programmi della Fondazione e del Comune si dovranno ripetere e dovranno crescere.

Il sindaco Abis ha anche ricordato come il Comune sia impegnato nell’organizzazione del Festival della Bottarga, in programma per il prossimo mese di ottobre. “Un festival e non più una sagra”, ha spiegato Abis. “a sottolineare la valenza e lo spessore che vogliamo dare a questo evento, finalizzato a valorizzare un prodotto simbolo di Cabras, così connesso alla storia e alle tradizioni della nostra cittadina da costituire parte della sua identità”.

Soddisfazione per l’esito del Festival internazionale dell’Archeologia ha espresso anche il curatore scientifico dell’evento, l’archeologo Giorgio Murru, che ha sottolineato “il grande successo di pubblico dimostrato dai 3.500 spettatori dei numerosi appuntamenti in programma, ai quali sono da aggiungere coloro che hanno seguito i singoli eventi via streaming o all’esterno del giardino del Museo”.

Importante in particolare, secondo Murru, anche “la partecipazione di giovani e meno giovani allievi della Summer School”. Un esperimento più che riuscito che ora passa il testimone al Festival letterario dell’archeologia.



Mercoledì, 6 luglio 2022