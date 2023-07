Archeologia, cinema, musica e degustazioni con le Notti d’estate a San Giovanni

Cabras

Mercoledì la conferenza archeologica “Da Tharros a Othoca”

Con la prima serata della rassegna di cortometraggi “Sguardi d’autore”, una settimana fa ha preso il via la manifestazione “Notti d’estate a San Giovanni”, giunta quest’anno alla 14ª edizione con un ricco cartellone di eventi.

Il programma si muove tra eventi dedicati alla conoscenza e al recupero delle tradizioni, temi ambientali e promozione dello sport, con uno sguardo alla valorizzazione dei prodotti locali, per animare anche ad agosto la pratza ‘e sa festa di San Giovanni di Sinis.

Il prossimo appuntamento è in programma per mercoledì 25 luglio con la conferenza archeologica “Da Tharros a Othoca: il golfo di Oristano in età antica”, con Carla Del Vais e Alessandro Conforti. L’evento avrà inizio alle 21.30.

Sempre alla stessa ora ma sabato 29 luglio la seconda e ultima serata della rassegna “Sguardi d’autore”, che proporrà anche il cortometraggio “La Venere di Milis”, della regista oristanese esordiente Giorgia Puliga. Ci sarà anche un evento dal titolo “Scuola di corti” in collaborazione con il circolo Band Apart di Oristano e il regista Gian Paolo Vallati, curatore della rassegna.

Si proseguirà poi sabato 5 agosto con “Canti & Cantine”: degustazione di musica e vini sardi. Alle 21.30 si esibirà il coro Maurizio Carta.

Ci si sposterà poi nella piazzetta di Vento Maestro, sempre a San Giovanni, sabato 12 agosto per “Cali Gym on the beach” alle 18.30: si tratta di un’esibizione di calisthenics e pole dance. Ci sarà anche un ospite speciale, “Scarxius”, nome d’arte di Carlo Figus.

La musica chiuderà “Notti d’estate a San Giovanni” domenica 20 agosto con “Te li do io i Beatles”, lo spettacolo musico-teatrale sulla storia della storica band inglese raccontata da un giovane di allora, con la musica dal vivo dei The Vaghi.

Venerdì scorso 14 luglio è iniziato anche “Baddendi tottus imparis”, il corso di ballo sardo che si tiene nella piazzetta di Vento Maestro, con inizio alle 21.30. I prossimi appuntamenti, sempre di venerdì, sono per il 28 luglio e poi. ancora 4, 11 e 18 agosto, fino alla chiusura di martedì 29 agosto in pratza ‘e sa festa, sempre alle 21.30.

La rassegna “Notti d’estate a San Giovanni” è organizzata dall’associazione Tzur, con il supporto di Comune di Cabras, Fondazione di Sardegna e Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre.