Arbus, ruba 50 confezioni di farmaci da uno studio medico: arrestato un 51enne.

Ieri ad Arbus, i carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’arresto di un 51enne del luogo, disoccupato, già gravato da precedenti. A seguito di una segnalazione del personale sanitario in servizio presso il poliambulatorio “Casa della Salute” di via Cavallotti, l’uomo è stato sorpreso all’interno di uno studio medico, nel quale, approfittando della momentanea assenza del titolare, aveva sottratto, impossessandosene, cinquanta confezioni di farmaci, molti dei quali acquistabili solamente tramite prescrizione, un ricettario del servizio sanitario nazionale e cinquanta ricette in bianco, sulle quali prima di tentare di allontanarsi, l’intruso aveva apposto il timbro del medico per poterle utilizzare. L’immediato intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare l’uomo che aveva appena guadagnato la fuga nelle immediate vicinanze, all’altezza dell’incrocio di via Cavallotti con via Repubblica. I militari hanno recuperato tutta la refurtiva che è stata restituita al titolare dello studio medico. Conclusa la redazione dei verbali descrittivi dell’accaduto, l’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata di oggi.

