Lo studio, se verrà promosso, si avvarrà dei fondi messi a disposizione dal bando del Ministero dei beni culturali

La relativa documentazione richiesta e consegnata alla Regione per la candidatura del Borgo di Ingurtosu alla selezione Regionale del Bando dei Borghi, con finanziamenti dai fondi Europei, è stata presentata dal sindaco Andrea Concas e protocollata l’altro ieri alle 21,30, poco prima della scadenza prevista alle 23,59, all’assessorato regionale Pubblica istruzione e Beni culturali. Se la candidatura del Borgo di Ingurtosu e ammesso il suo studio di fattibilità redatto dal Comune, sarà inviato dalla Regione, entro il 15 marzo, al competente ministero per l'approvazione.

Il Gruppo, attivatosi il 24 gennaio, in pochi giorni ha predisposto, avvalendosi di tecnici arburesi come l’architetto Italo Corda, i geometri Giampaolo Urru e Remigio Frau, la documentazione recuperando anche altri progetti e studi esistenti, a partire dal progetto di Recupero di Montevecchio-Ingurtosu redatto dalla Pro.Ge.Mi.Sa, il Life Natura '97 Monte Arcuentu-Dune di Piscinas, e l'attuale progetto in corso di rimodulazione Eco Parco Dune di Piscinas-Montevecchio, finanziato con 2 milioni di euro dalla Fondazione con il Sud all'interno del piano di sviluppo partecipato nei comuni di Arbus e Guspini.

Fonte: La Nuova Sardegna

