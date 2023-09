Arbus, proclamato il lutto cittadino per l'ultimo saluto a Luigi Surano

Proclamato il lutto cittadino per l’ultimo saluto a Luigi Surano, l’uomo che due giorni fa ha perso la vita, mentre passeggiava in bicicletta, dopo essere stato travolto da un’auto in corsa. Oggi i funerali, il sindaco Paolo Salis invita la comunità a “esprimere la partecipazione al lutto cittadino mediante sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto, durante la celebrazione dei funerali, ovvero dalle ore 16.00 e fino alla conclusione della cerimonia funebre”. Una notizia che ha sconvolto il piccolo centro del Medio Campidano, Luigi era un ragazzo amato e ben voluto da tutti, amante delle due ruote e un futuro ancora tutto da vivere. Questo pomeriggio si svolgerà il rito funebre e il primo cittadino ha firmato l’ordinanza “interpretando il sentimento di profondo cordoglio dell’intera cittadinanza arburese”. Un lungo messaggio da parte del sindaco per ricordare il caro cittadino scomparso: “Nella mattinata di sabato, la nostra comunità, per la seconda volta ed a brevissimo tempo, è stata nuovamente investita da un accadimento triste e doloroso che nessun vorrebbe più udire.

Impensabile perdere la vita cosi giovani, pieni di vita e con progetti futuri da realizzare.

Non ci è dato sapere quando e come la nostra vita terminerà, ci è concesso solo viverla e renderle onore come Gigi ha sempre fatto, relazionandosi con gli altri, affinché il suo ricordo fosse di conforto ed esempio a tutti coloro che del suo percorso hanno fatto parte.

Trovare parole di conforto, in simili circostanze risulta difficile, cercare risposte a simili tragedie lo è ancor di più.

Per il nostro paese non sono giorni facili, sono giorni segnati dal dolore, il dolore di una intera comunità che si stringe attorno alla famiglia manifestandogli il proprio affetto.

Profondamente addolorato e rattristato, certo di rappresentare il sentimento di cordoglio dell’intera comunità arburese, a nome mio personale, e dell’amministrazione comunale, giungano alla famiglia del caro Gigi le più sentite condoglianze” ha comunicato Salis.