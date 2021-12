Arbus, carabiniere ferito durante una battuta caccia

L'uomo è stato ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita

ARBUS. Grave incidente di caccia questo pomeriggio nelle campagne di Arbus. Un cacciatore, Sergio Lampis, carabiniere in servizio nella giurisdizione della Compagnia di Villacidro, è stato colpito accidentalmente da un compagno di caccia ai colombacci durante una battuta poco prima del tramonto. Il cacciatore è stato centrato in pieno dai minuscoli pallini della rosa. Soccorso dai compagni, è stato poi affidato agli operatori del 118 che lo hanno portato con codice rosso all'ospedale di San Gavino. E' comunque vigile e non corre pericolo di vita. (l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna