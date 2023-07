Arbus, 84enne cade in casa e muore: la sorella disabile non riesce a chiedere aiuto

Dramma alla periferia di Arbus. Un’anziana di ottantaquattro anni è caduta da una scala, in casa, ed è morta. Nell’abitazione, insieme a lei, viveva una sorella, inferma e disabile, di qualche anno più giovane, che non è purtroppo riuscita a chiedere aiuto. Sul posto, come confermato a Casteddu Online, sono arrivati i carabinieri della compagnia di Villacidro, agli ordini del capitano Francesco Capula, insieme a un’ambulanza del 118: tutti i tentativi di salvarla si sono rivelati inutili, a lanciare l’allarme è stato il nipote delle due anziane. Nessun segno di violenza apparente sul corpo della ottantaquattrenne ma si è reso comunque necessario, per eliminare qualunque possibile dubbio, un’analisi approfondita che eseguirà, nelle prossime ore, il medico legale Roberto Demontis.

La salma è già stata trasferita a Cagliari e molto presto, nell’abitazione teatro della tragedia, sarà eseguito un sopralluogo da parte del pm Emanuele Secci.