Arborea sulle tv nazionali per promuovere il latte sardo che si afferma in tutta Italia

Arborea

Partita una grande campagna

Da alcuni giorni sugli schermi delle principali reti tv le immagini di Arborea con la prima campagna nazionale di Arborea, terzo player nazionale nella produzione di latte a lunga conservazione e leader nel comparto lattiero-caseario in Sardegna, a conferma della forte espansione del brand in tutta la penisola. Questo nuovo percorso è supportato dalla direzione creativa di McCann, grazie al ritrovato sodalizio ufficializzato a inizio anno, e Initiative, consolidato partner media.

Una campagna di comunicazione a 360 gradi dal forte approccio strategico, concretizzato in un nuovo storytelling di marca, firmato e sintetizzato da McCann nel claim: “La rivoluzione gentile del latte”.

Un nuovo potente messaggio, per una creatività che si pone l’obiettivo di ribaltare lo stereotipo pubblicitario di Sardegna dura e selvaggia impresso nell’immaginario collettivo, aggiungendo alla narrazione più classica una nuova parte della storia, quella di Arborea e della dolcezza del suo latte.

Una forte identità di marca, rinnovata anche attraverso il lancio delle nuove confezioni. Un restyling fresco e moderno, che mette in risalto origine e materia prima, mantenendo gli elementi chiave di riconoscibilità e unicità a scaffale.

Initiative ha costruito un planning media di più ampio respiro nazionale, in modo da garantire la più ampia copertura attraverso una campagna Tv che coinvolge le principali emittenti e una videocomunicazione online con formati diversi per lanciare il brand e farlo conoscere anche nel resto della penisola. L’agenzia ha identificato un’audience che bada alla qualità dei prodotti e che presta attenzione all’origine degli stessi cercando il giusto equilibrio per le proprie scelte food. In continuità con il lavoro svolto a livello locale, Initiative ha previsto un rinforzo della campagna sui principali quotidiani e tv locali.

Credits

Creative Agency: McCann Worldgroup Italy

Chief Creative Officer: Alessandro Sciortino

Art director: Mattia Bogani

Copywriter: Stefano Falcone

Chief Strategy Officer: Giovanni Lanzarotti

Strategic Planner: Camilla Cattaneo

Head of Production: Michele Virgilio

Chief Operating Officer: Mariarosa Musto

Client Service Director: Donatella Bizzari

Senior account: Simona Rago

Account assistant: Camilla Moroni

Client: Arborea

Marketing & Communications Director: Stefano Reali

Marketing Category Specialist: Federica Mancusi

Communications Specialist: Giulia Casula

Casa di produzione: Akita Off

Regia: Bellone+Consonni

Executive producer: Davide Rizzi

Producer: Sonia Sassella

Dop: Marco Bellone

Scenografia/Art Buyer: Luca Noce

Costumi: Lucia Gallone/Alice Tettamanzi

Color Grading: Claudio Beltrami

Montaggio: Paolo Forestale

Post produzione audio: Sample

Musiche: Flavio Ibba

Giovedì, 1° giugno 2023