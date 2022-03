Arborea

Confermato il ricco calendario proposto dalla Pro loco, in collaborazione con Comune e Sistema Arborea

Fase di preparativi per la Fiera dell’Agricoltura di Arborea, in programma sabato 30 aprile e domenica 1° maggio. Ampio il programma per una due giorni espositiva che vuole essere un contributo per il sistema Arborea attraverso la promozione e valorizzazione dei suoi principali segmenti produttivi.

La Fiera dell’Agricoltura si svolge con il contributo e patrocinio della Amministrazione comunale di Arborea, il concorso operativo della Pro Loco e l’adesione dei principali enti economici locali della Cooperazione, Banca di arborea, Tre A – Latte Arborea e Cooperativa Produttori Arborea.

Come di consueto, all’interno della Fiera si svolgeranno la Mostra Regionale dei Bovini di Razza Frisona Italiana a cura degli Allevatori partecipanti e dell’Associazione Allevatori Regionale Sardegna (A. A. R. Sardegna), dell’Associazione Italiana Allevatori (A. I. A.) e dell’Anafibi, giunta alla 38° edizione. L’iniziativa sarà occasione per mostrare interesse e attenzione agli allevatori presenti e riconoscimento per il lavoro e l’impegno svolti.

A cura della Pro Loco la Fiera ospiterà anche la Mostra delle Macchine, mezzi e componenti per l’agricoltura giunta alla sua 37° edizione, una esposizione particolarmente attesa dal mondo agricolo, interessato alle novità che saranno proposte.

In collaborazione con i fragolicoltori, nella giornata di domenica appuntamento con la 33° Sagra delle Fragole mentre nella due giorni l’edizione di Floroviva, dedicata al florovivaismo, giardinaggio e hobbistica. Questi i segmenti espositivi ciascuno dei quali con specifici riferimenti organizzativi e con il patrocinio dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura dedicato alla Mostra Zootecnica.

Ricca la parte riservata all’accoglienza con l’evento gastronomico “A Tavola in Fiera” e “Street Food ” con i prodotti locali.

Alla Fiera l’accesso e le varie manifestazioni saranno organizzati ai sensi delle norme sanitarie che al momento dell’effettuazione saranno vigenti.

Lunedì, 14 marzo 2022