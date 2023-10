Arborea, si accendono i fornelli per la Sagra della Polenta: tantissimi piatti dai gusti unici

Arborea

Il programma studiato dalla Pro loco porterà alla scoperta di sapori e tradizioni

Morbida, fritta, arrosto e accompagnata dai sapori della tradizione veneta, ma anche in versione vegetariana: ad Arborea è tutto pronto per rendere onore alla grande regina con la 40ª edizione della Sagra della Polenta, con tanti gustosi piatti in due giornate ricche di eventi.

L’appuntamento è per il 14 e 15 ottobre in piazza Maria Ausiliatrice, ad attendere i visitatori ci saranno i volontari della Pro loco con le loro gustose ricette. Il menù del sabato propone – dalle 18,30 – la zuppetta di cozze Nieddittas con polenta fritta, costine in umido con polenta arrosto, la versione morbida con il sugo alla campidanese e poi ancora arrosto con salame alla piastra.

Domenica 15 la Sagra aprirà i battenti alle 9,30. Nei piatti polenta morbida e tocio (lo spezzatino veneto), con radicchio trevigiano e pancetta, polenta arrosto con luganega e morbida ai quattro formaggi, per i vegetariani.

“Una menzione speciale va al radicchio che utilizzeremo: proviene dal comune veneto di Villorba”, ha spiegato il presidente della Pro loco, Paolo Sanneris. “Riproponiamo qui in Sardegna delle tradizioni venete con dei prodotti veneti. Dobbiamo ringraziare il Comune di Villorba e la Polisportiva di Catena per il prezioso aiuto nel reperimento dei prodotti”.

Le degustazioni non si fermano qui: sarà inoltre possibile scegliere panini con la porchetta, salsiccia, capocollo e pancetta; e anche patatine e seadas alla Festa della birra, della polenta fritta e dello street food, curata dal gruppo Giovani della Pro loco.

Nel programma anche tanta musica, con l’esibizione – sabato alle 19 e domenica alle 10 – del coro Coro degli alpini di Monte Grappa di San Zenone degli Ezzelini. Ci sarà anche il coro polifonico “Santa Cecilia” di Arborea. Si chiude alle 21 con il dj Sandro Azzena.

Il 15 ottobre esordiranno gli allievi carabinieri di Roma con la fanfara alle 9,30 e alle 11; nella terza esisbizione, alle 16, saranno accompagnati dalla voce di Maria Giovanna Cherchi.

A partire dalle 10 di domenica i visitatori potranno prendere parte ai numerosi laboratori di turismo esperienziale e fare acquisti al mercato di Campagna Amica. La giornata sarà accompagnata dalla musica dj Fabio Casu e Gianluca Littera, dalle 11.

“Siamo prontissimi, mancano giusto gli ultimi dettagli”, ha concluso il presidente Sanneris. “Lo scorso anno abbiamo registrato dei numeri importanti che speriamo di replicare”.

La Sagra della Polenta è organizzata dalla Pro loco di Arborea in collaborazione con il Comune, il Sistema degli Enti – 3A, Cooperativa Produttori, Banca di Arborea – l’Assessorato regionale del Turismo, la Fondazione di Sardegna, la Coldiretti, Nieddittas Sardegna e diverse associazioni locali.