Arborea: nuovi impianti di climatizzazione nelle scuole e un impianto fotovoltaico per produrre energia

Arborea

In campo tanti interventi con i fondi da 200.000 euro dal piano REACT EU

Arborea sarà un po’ più green con i numerosi interventi di efficientamento energetico messi in campo grazie al contributo assegnato alla Città della bonifica dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

“Denominato “C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica, è un avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica, anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali adibiti a uso pubblico non residenziale e non destinati all’esercizio di attività economica”, ha spiegato in una nota la sindaca di Arborea Manuela Pintus.

Di provenienza dal piano REACT EU dell’Unione Europea per una ripresa socioeconomica, i contributi superano i 200.000 euro. “Saranno impiegati per l’acquisto di impianti a pompa di calore per la climatizzazione delle scuole primaria e secondaria di primo grado per la sostituzione dei vecchi impianti”, ha continuato la sindaca. “Sarà inoltre acquistato un impianto a pompa di calore per la climatizzazione della nascente Porta del Territorio (Ex casa del Cooperatore), localizzata accanto all’ufficio postale, dove sarà installato anche un impianto fotovoltaico che consentirà di alimentare con energia rinnovabile tutto lo stabile”.