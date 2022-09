Arborea

La mancanza di una connessione veloce e stabile è una grave limitazione



«La connessione a internet veloce, la fibra ottica, resta un miraggio per la zona artigianale Pip»: lo fanno notare in una mozione i consiglieri di minoranza del Comune di Arborea, Marco Pinna, Giovanni Marras e Luca Montisci.

«In una parte del nostro Comune è attivo il collegamento internet veloce, mentre la parte restante, come la zona artigianale PIP, non gode di questo», scrivono i tre consiglieri, ricordando che «nella zona artigianale insistono diverse attività produttive che, per svolgere il loro lavoro, necessitano urgentemente del collegamento alla fibra ottica».

Fra le aziende che hanno sede nella zona Pip di Arborea, alcune «sono dotate di sistemi tecnologici innovativi che necessitano di una connessione ad internet veloce ed efficiente». E l’estensione del servizio non dovrebbe essere eccessivamente complicata, considerato che «nei pressi della zona artigianale insiste già una centralina per fibra ottica», si legge nel documento.

La mozione, che dovrebbe essere votata in una delle prossime sedute del Consiglio, in caso di approvazione impegnerà il sindaco e la Giunta ad «avviare una valutazione di fattibilità in merito alla realizzazione, in tempi stretti, del collegamento ad internet veloce presso la zona Pip».

Giovedì 1° settembre 2022