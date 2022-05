«I tre artisti si sono detti disponibili a interagire con i componenti della consulta giovanile e con chi avesse il desiderio di collaborare per abbellire il resto della parete del campo comunale, lato via Ferraris. Siamo certi che questo nuovo lavoro sarà presto seguito da altri che sapranno regalare nuova bellezza» ha proseguito la sindaca.

L’opera, che raffigura un vortice in bianco e nero affiancato da un gruppo colorato di persone, animali, piante e oggetti, è stata accolta con entusiasmo dalla sindaca Manuela Pintus: «L’attenzione che Alessandro Virdis, Francesco Virdis e Alessio Campus hanno dedicato a uno degli spazi della nostra comunità ci rende molto grati. Gli artisti hanno realizzato un’opera molto apprezzata da tutti i nostri concittadini, sia dai più giovani che dai più grandi, in uno spazio che ben si presta a queste iniziative», ha affermato Pintus.

Il vortice in bianco e nero, opera di Francesco Virdis

I tre giovani erano all’opera dallo scorso aprile, dopo che il Comune aveva concesso loro di realizzare un graffito, nella più totale libertà. «Il disegno non ha un messaggio preciso, abbiamo voluto creare un contrasto tra il vortice e le figure, mettendo più colore possibile, unendo i nostri stili. Basta poco per far raccontare qualcosa a un muro», ha commentato uno dei tre artisti, Alessandro Virdis.

Una sezione del graffito sul muro del campo sportivo

Fonte: Link Oristano

