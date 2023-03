Arborea, in corteo sulle strade più pericolose per chiedere sicurezza

Arborea

Una manifestazione organizzata dal Comune: “Non abbiamo fondi per intervenire”

Interventi sulle strade per garantire più sicurezza e contributi straordinari per la manutenzione della viabilità comunale: per sostenere queste le richieste indirizzate al Ministero, alla Regione e alla Provincia, i cittadini di Arborea marceranno in una manifestazione organizzata dal Comune. “La data probabile è il 19 marzo”, ha spiegato la sindaca Manuela Pintus. “Lunedì 13 avremo un incontro in Provincia per richiedere tutte le autorizzazioni”.

Sfondo all’iniziativa sarà un luogo tragicamente simbolico: l’incrocio della strada comunale 8 con la provinciale 69 e la strada 50, teatro di troppi incidenti. “In passato, con una richiesta popolare, le due comunità di Arborea e Terralba avevano richiesto che quel tratto di strada fosse messo in sicurezza”, ha ricordato Manuela Pintus, motivando la scelta. “Nel 2020 era arrivata la conferma dalla Provincia sulla costruzione di una nuova rotatoria, ma non si è più saputo nulla. È una strada davvero molto trafficata, sia dai residenti sia dai lavoratori e i turisti in viaggio verso Marceddì. Chiediamo quindi notizie su quel progetto e su come si pensi di intervenire per la messa in sicurezza degli altri incroci, altrettanto pericolosi”.