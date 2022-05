Arborea

Il vicesindaco Davide Rullo: «Faremo un bando». La collaborazione con le scuole



Lavori in corso ad Arborea: in via Brigata Sassari, accanto alla scuola media, prende forma il Centro territoriale della musica. «Il cantiere è aperto da qualche mese, i lavori procedono e si pensa anche alla futura gestione», dice il vicesindaco Davide Rullo.

È ancora presto, però, per sapere chi dovrà occuparsi di far vivere il Centro. «Non sarà il Comune, ma probabilmente soggetti impegnati nel campo della musica. A lavori terminati si farà un bando per la gestione della struttura», precisa Rullo.

Il progetto del Centro territoriale della musica, avviato su iniziativa dell’Unione dei Comuni del Terralbese e finanziato dalla Regione con 650mila euro nell’ambito della programmazione territoriale, accoglierà prevalentemente i giovani del territorio: musicisti e semplici appassionati.

«Sarà uno spazio destinato ai ragazzi, dove potranno svolgere attività di carattere artistico e culturale. Non parliamo soltanto di corsi, ma anche di esibizioni registrate o dal vivo: al suo interno ci saranno anche una sala di registrazioni e un piccolo auditorium, più una sala per corsi di formazione nel settore audio e video», spiega il vicesindaco.

Per la costruzione del Centro territoriale della musica è stata scelta l’ex officina Colusso, su un’area che si estende per circa 2.000 mq. Non un caso: la sua prossimità con la scuola media permetterà agli studenti di fruire degli spazi attrezzati per l’arte.

Come già annunciato dall’amministrazione comunale di Arborea, il centro sarà convenzionato con gli istituti scolastici e con le scuole civiche di musica dei paesi delle due Unioni, Linas e Terralbese.