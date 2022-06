Il latte, alimento prezioso e antichissimo, ha mantenuto nel corso dell’evoluzione naturale lo scopo fondamentale che ne motiva l’origine: garantire la vita.

Dal 1956 con il latte Arborea facciamo crescere la Sardegna

un lavoro fatto di passione e dedizione portato avanti da 200 allevatori e tramandato di padre in figlio per produrre un alimento fondamentale come il latte che ci accompagna durante tutto l’arco della nostra vita perché apporta una buona quantità di calcio, fondamentale per rafforzare le ossa del nostro organismo. Le proteine gli zuccheri e gli altri sali minerali al suo interno rappresentano un valido alleato, soprattutto per la crescita.

Il latte – vaccino, ovino o caprino- è anche uno degli ingredienti alla base della cosiddetta “dieta dei centenari”, grazie all’elevata concentrazione di acidi grassi prevalentemente saturi, calcio, fosforo, minerali e vitamine

Da oltre 65 anni, la cooperativa 3A Arborea lavora per produrre il miglior latte 100% sardo,pastorizzato a poche ore dalla mungitura, per preservarne le caratteristiche organolettiche. Un prodotto dal gusto autentico e sorprendente.

La bontà è, infatti, il risultato di tutta la passione e dedizione che Arborea mette in ogni fase del processo produttivo per garantire la massima qualità e sicurezza, così come la massima attenzione dedicata agli animali e al loro benessere durante tutto il loro ciclo di vita.

Arborea si evolve e cresce con le esigenze dei consumatori e da oltre 65 anni lavora per garantire l’eccellenza del latte e dei suoi prodotti investendo su controlli, certificazioni e buone prassi per la tutela del territorio e degli animali per garantire un futuro sostenibile alle generazioni di domani.

Dal 1956 siamo orgogliosi di fare crescere la Sardegna e di crescere con voi. La nostra storia ha radici profonde nel nostro territorio di origine. Tutto questo è possibile perché da sempre abbiamo creduto nella natura che nutre il benessere degli animali e delle famiglie che la abitano.

In occasione della giornata mondiale del latte sarà on air la nuova campagna di comunicazione online e offline “Dal 1956 facciamo crescere la Sardegna” con lo scopo di rimarcare l’importanza del latte nell’alimentazione quotidiana durante tutte le fasi della vita, dall’infanzia fino all’età avanzata, e testimonia la leadership storica di Arborea all’interno del territorio.

La creatività verrà declinata attraverso diversi materiali di comunicazione sia in store che online e ripercorrerà la storia del latte dal 1956, anno di creazione della cooperativa Arborea, fino ai giorni nostri.

L'articolo Arborea: “Dal 1956 facciamo crescere la Sardegna” proviene da Casteddu On line.