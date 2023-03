Arborea celebra l’8 marzo omaggiando la prima sindaca donna Luigia Costa

Arborea

Appuntamento al teatro dei Salesiani con “Donne in comune”

L’amministrazione comunale di Arborea si prepara a celebrare la Giornata internazionale dei diritti della donna, mercoledì prossimo, 8 marzo, e lo fa organizzando alle 17.30 un evento pubblico intitolato “Donne in comune”, aperto a tutti, al teatro dei Salesiani.

L’attenzione sarà rivolta all’universo femminile che, in diversi periodi storici, ha avuto un ruolo e ha svolto un percorso nel governo del territorio. Una parte centrale sarà dedicata al ricordo di Luigia Costa, figura simbolicamente importante per la comunità di Arborea, prima donna sindaca, la cui memoria sarà onorata dai racconti e dalle riflessioni dei suoi stessi familiari, che dialogheranno con la professoressa Franca Mugittu.

Spazio, poi, al “Racconto di un impegno nel tempo” con alcune riflessioni sulle donne che sono state amministratrici locali ad Arborea in un passato non lontano e sui riflessi sociali e personali che può avere determinato la scelta di candidarsi in un’epoca ancora fortemente caratterizzata da una netta predominanza maschile negli incarichi politici pubblici. A seguire e chiudere il pomeriggio, il vicesindaco Davide Rullo coordinerà l’incontro “Prime cittadine nel tempo del Covid e della crisi economica, il contributo della politica locale”, con alcune sindache sarde (Paola Casula, Guasila; Daniela Falconi, Fonni; Marianna Camedda, Baradili; Rita Zaru, Noragugume; Carla Medau, già sindaca di Pula), grazie alle quali sarà interessante comprendere le differenze tra gli enti locali del passato e le sfide che invece si affrontano quotidianamente nell’epoca post-pandemica e nel pieno della transizione energetica.

L’iniziativa si avvale della collaborazione dell’Associazione volontari biblioteca comunale, del Gruppo di “Lettura che passione” e il supporto organizzativo di Franca Mugittu, Rita Consolo e Manuela Fa.

Sarà inoltre l’occasione per ricordare, attraverso opere artistiche e poesie, la condizione femminile delle donne afghane e iraniane, che è stata recentemente oggetto di un ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale di Arborea.

