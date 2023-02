Arborea, assunzioni per un muratore e due manovali nei cantieri LavoRAS

Arborea

In scadenza il termine per le domande: tutte le informazioni utili

Ultimi giorni per la presentazione delle domande per i cantieri LavoRAS in attivazione ad Arborea: è prevista l’assunzione di un muratore e di due manovali.

Potranno presentare domanda i cittadini residenti ad Arborea in stato di disoccupazione, iscritti al Centro per l’impiego di Terralba, che abbiano dichiarato l’immediata disponibilità al lavoro e non siano destinatari di qualsiasi forma di sostegno al reddito, sovvenzione o indennità di disoccupazione e mobilità. Potranno partecipare anche le persone che ricevono il reddito di cittadinanza.

“Al termine della selezione curata dall’Aspal, le tre figure professionali saranno assunte con contratto part-time della durata 6 mesi, per 20 ore settimanali su 5 giorni a settimana, e saranno impiegate nella manutenzione delle strade”, ha spiegato in una nota la sindaca Manuela Pintus.

Il termine scadrà alle 14 del 27 febbraio, le candidature dovranno essere presentate attraverso le modalità descritte nel seguente link . Gli interessati potranno chiedere informazioni o ricevere assistenza recandosi agli uffici ASPAL di Terralba nei seguenti giorni e orari: il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì sempre dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.00.

In alternativa è possibile ricevere assistenza telefonica al numero 070.7593535 o tramite mail utilizzando l’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Giovedì, 23 febbraio 2023