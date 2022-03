Arborea accoglie cinque profughe ucraine. Appello alla solidarietà da Marrubiu e Solarussa

Oristano Anche nell’Oristanese è in marcia la macchina della solidarietà Sono già cinque le profughe in fuga dalla guerra in Ucraina arrivate ad Arborea. A fare da apripista è stata una donna che ha trovato accoglienza nel paese del Terralbese lunedì scorso, ieri sono arrivate due mamme e le figlie. “La loro accoglienza”, ha scritto la sindaca Manuela Pintus, “è stata resa possibile grazie alla disponibilità di diverse persone che hanno contribuito a vario titolo. In questi giorni siamo a stretto contatto con la Prefettura, le forze dell’ordine e il Servizio di Igiene dell’Asl di Oristano per coordinare la macchina dell’accoglienza e definire i dettagli operativi”. “Abbiamo ricevuto via mail molte manifestazioni di disponibilità ad accogliere”, ha proseguito Pintus, “le trasmetteremo alla Prefettura. Molte persone ci chiedono come poter aiutare in altre forme (indumenti, beni di prima necessità, ecc) e al momento stiamo raccogliendo le varie necessità ed esigenze che ci consentiranno di fornire gli opportuni aggiornamenti”.

Nelle scorse ore hanno rilanciato l’appello della Prefettura finalizzato all’accoglienza dei profughi ucraini anche le amministrazioni comunali di Marrubiu e Solarussa, che si aggiungono a numerosissimi altri centri dell’Oristanese. Agli uffici comunali di Marrubiu sono già arrivate tre adesioni da parte di cittadini disposti a offrire accoglienza. Stanno seguendo in prima persona gli sviluppi il sindaco Luca Corrias e la consigliera comunale con delega al volontariato, Loredana Ledda.

Come indicato in una nota firmata da Corrias, tutti i cittadini di Marrubiu sono invitati a segnalare al Comune (scrivendo alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 0 a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) la disponibilità di posti e/o strutture di accoglienza provenienti da privati cittadini, associazioni o enti religiosi, con la massima urgenza. Sul sito web del Comune di Marrubiu è inoltre disponibile un modulo da compilare. Per informazioni ci si può rivolgere agli uffici comunali, contattando i numeri telefonici 338.4707920 e 346.9549218, anche via messaggio.

Come detto, è pronta a fare la sua parte anche l’amministrazione comunale di Solarussa. Il sindaco Mario Tendas ha invitato i suoi compaesani a trasmettere le proprie manifestazioni di interesse alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , oppure recapitando a mano il modulo disponibile sul sito web dell’ente, debitamente compilato. Le persone interessate saranno successivamente contattate quando saranno disponibili i dettagli di carattere tecnico e operativo sull’operazione accoglienza.

