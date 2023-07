Arbitri: importanti incarichi per Serusi e Gabbrielli dell’Aia di Oristano

Oristano

Ufficializzate oggi le loro promozioni

Grande gioia per Francesco Serusi, Mauro Gabbrielli e per la sezione oristanese degli arbitri di calcio guidata dal presidente Riccardo Loi. L’Aia nazionale ha ufficializzato oggi organici e nomine per la stagione sportiva 2023/24.

L’assistente arbitrale Serusi, 33 anni, originario di Simaxis, entra a far parte della Can D e sarà quindi protagonista in Serie D, la quarta serie italiana.

L’osservatore arbitrale Mauro Gabbrielli, 42 anni, invece, passa alla Con Professionisti, la commissione che riunisce gli osservatori dalla Serie C e fino alla Serie A.

L’ex fischietto originario di Solarussa – che in campo ha diretto partite fino alla Serie D – partirà dalla terza serie, con il compito di valutare e far crescere i direttori di gara. Gabbrielli, che è anche un apprezzato tecnico di atletica leggera alla Dinamica Sardegna, è molto conosciuto a Oristano.

Buone notizie anche per altri sardi. Giuseppe Collu della sezione Aia di Cagliari è stato promosso nella Commissione arbitri nazionale Serie A e B. Raggiunge così Antonio Giua, che da anni arbitra importanti partite del massimo campionato italiano.

Si affaccia alla Commissione arbitri nazionale Serie A e B anche l’assistente Khaled Bahri della sezione di Sassari.

Lunedì, 3 luglio 2023