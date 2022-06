Arbatax Resort premiato per miglior barca ecologica "Stella" - Sardegna

L'Arbatax Park Resort ha ricevuto un importante riconoscimento al Salone Nautico di Venezia dall'E&MA, Enviromental & Mobility Association, per la migliore barca ecologica con la storica imbarcazione "Stella".

Il premio è il riconoscimento per la sapiente operazione di restauro di dell'iconica imbarcazione di Peppino e Flavio, due pescatori locali che nel lontano 1964 organizzavano le escursioni per gli ospiti del resort. Non un'imbarcazione qualunque, perché è apparsa anche nel capolavoro di Lina Wertmüller "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto", ambientato nel Parco Marino di Capo Monte Santo.

Stella, questo il nome originario della barca, è stata restaurata utilizzando il legname proveniente dagli alberi del Parco Bellavista, la riserva naturale che ospita l'Arbatax Park Resort. Completato il restauro, l'imbarcazione è stata dotata di una propulsione a energia solare, che si affianca a quella a carburante.

Il progetto è stato voluto dall'imprenditore Giorgio Mazzella, che ha affidato l'elaborazione della parte tecnologica alla Hytem, Hybrid Technology Eco Motors, società di ingegneria nautica elettrica.

Stella sarà utilizzata per le attività di "clean up" organizzate periodicamente dal Resort, con il coinvolgimento degli ospiti e di tutti i volontari locali che praticano attività subacquea, per raccogliere la plastica che, purtroppo, spesso viene abbandonata sui fondali del bellissimo mare sardo.

Negli ultimi tre anni l'Arbatax Park Resort è stato insignito del riconoscimento internazionale di "Miglior Eco Resort del Mondo" da World Travel Awards, contribuendo a portare la Sardegna ai primi posti del turismo eco-sostenibile a livello internazionale.

Fonte: Ansa Sardegna