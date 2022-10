Arbatax Park eletto miglior eco resort in Europa - Sardegna

(ANSA) - ARBATAX, 03 OTT - Doppio riconoscimento per l'Arbatax Park Resort, in Sardegna, che sale sul podio più alto dei World Travel Awards 2022 per la quarta volta consecutiva. La struttura sul mare ogliastrino è stata riconosciuta come prima classificata in qualità di "Europe's Leading Eco Resort" e di "Italy's Leading Eco Resort". La cerimonia di premiazione si è tenuta a Maiorca, durante il Grand Final Gala Ceremony Eoltosi all'Hilton Mallorca Galatzo.

Hanno ritirato gli importanti riconoscimenti Attilio Mazzella, CDO di Arbatax Park Resort & SPA del Gruppo Mazzella e Joan Pla, CEO di Blau Hotels, la catena alberghiera spagnola che ha sede nell'isola delle Baleari e che per la stagione 2022 ha gestito il Cala Moresca e il Monte Turri, due delle sette strutture che fanno parte del complesso, sposando attivamente la filosofia che ha permesso all'Arbatax Park Resort di essere riconfermato al vertice dei World Travel Awards 2022.

"Siamo onorati di ricevere questo premio che rappresenta un motivo d'orgoglio per noi e per tutto il team dell'Arbatax Park Resort - commenta Attilio Mazzella - e giunge grazie al costante e quotidiano lavoro che da anni portiamo avanti insieme a uno staff di professionisti appassionati. Una conferma importante, che premia il grande amore per Sardegna e ci motiva a migliorare costantemente, cercando non solo di salvaguardare l'ambiente ma di preservare l'autenticità della terra che ci ospita con un nuovo concetto di sostenibilità che non si esaurisce con le buone pratiche ma implica attività di integrazione e di valorizzazione del territorio. Alle varie iniziative finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente, quali il riciclo, il compostaggio, il recupero delle acque piovane e l'utilizzo di ortaggi e frutta dei nostri orti per gli ospiti - prosegue Mazzella - quest'anno abbiamo aggiunto un'ulteriore fonte di energia pulita grazie all'implementazione di pannelli fotovoltaici che ci permettono di alimentare buona parte del resort. Il nostro obiettivo per il futuro è quello di utilizzare esclusivamente forme di energia verde perché l'Arbatax Park possa arrivare a essere il primo Resort Carbon Neutral in Sardegna". (ANSA).



