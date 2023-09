Aprono oggi le prenotazioni per il Back to School con Hervé Tullet a Palazzo Doglio

Venerdì 15 settembre lo staff del Museo in Erba di Lugano arriva a Cagliari come Ambassador del celebre Tullet Method per realizzare due grandi atelier creativi nella corte di Palazzo Doglio alle ore 17 e alle ore 18.30.

Prato Fiorito e Ingorgo sono i titoli dei laboratori per adulti e bambini di tutte le età che porteranno i partecipanti in viaggio con Hervé Tullet, l’evento di Cagliari è infatti inserito all’interno dell’Expo Idéale, un grande progetto internazionale di creazione collaborativa ideato dal genio artistico di Tullet che invita ognuno a creare una propria esposizione ideale ispirandosi allo stile dell’artista.

Oltre all’atelier e alla merenda, la quota di partecipazione include una grafica dedicata di Tullet in edizione limitata.

Le prenotazioni per i due atelier creativi per genitori e figli saranno aperte dal 5 settembre scrivendo a [email protected]

Dal 15 al 17 settembre sarà inoltre possibile visitare liberamente la mostra realizzata in collaborazione con Hervé Tullet e con il Museo in Erba nella corte di Palazzo Doglio.