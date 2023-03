Aprono gli ambulatori straordinari di comunità: visite da lunedì per chi non ha medico

Oristano

Gli orari del servizio ad Ardauli, Busachi, Fordongianus, Nurachi, Samugheo, San Vero Milis, Simaxis, Tramatza, Uras e Villaurbana

Lunedì prossimo, 27 marzo, apriranno le porte ai pazienti i primi ambulatori straordinari di comunità territoriali (Ascot) della Sardegna. Dieci i centri inizialmente coinvolti: Ardauli, Busachi, Fordongianus, Nurachi, Samugheo, San Vero Milis, Simaxis, Tramatza, Uras e Villaurbana. Da qui si partirà con la sperimentazione – prima in Sardegna – per assicurare l’assistenza sanitaria di base sul territorio.

Negli Ascot – riservati ai cittadini privi di medico di famiglia residenti nell’ambito territoriale di riferimento (la posizione sarà verificata telematicamente, tramite la tessera sanitaria) – sarà possibile chiedere prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in ADI, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli accordi collettivi nazionali.

Turni e orari. Gli orari di apertura di ciascun ambulatorio sono stati impostati in base al numero dei cittadini privi di assistenza sanitaria presenti nello specifico ambito territoriale, ma potranno essere successivamente modificati secondo le esigenze e il numero di accessi registrato mensilmente. Una flessibilità che verrà applicata anche nella dislocazione delle sedi: nel caso in cui si aprissero delle “falle assistenziali” in altri territori – a causa, principalmente, del pensionamento di medici di base che non fosse possibile sostituire con incarichi definitivi o provvisori – verrà rapidamente attivato un nuovo Ascot per quell’ambito. Al contrario, nel momento in cui arrivassero sul territorio nuovi medici in numero tale da garantire l’assistenza a tutti i cittadini, l’ambulatorio straordinario sarà disattivato.

I turni per le dieci sedi Ascot inizialmente operative verranno coperti da diciassette medici, appartenenti alla prima fascia prevista dal bando (medici di medicina generale e di guardia medica in servizio). Nel caso in cui venisse ampliato il numero di turni o di ambulatori, si procederà a scorrere la graduatoria, che conta ad oggi oltre 90 domande e che resterà aperta a tempo indeterminato per l’acquisizione di nuove disponibilità.

Ad Ardauli sarà attivo il venerdì dalle 9 alle 14. Tre le giornate a Busachi: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 14. Martedì sarà la volta di Fordongianus, con orario dalle 9 alle 14.

A Nurachi l’ambulatorio sarà attivo il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 8.30 alle 13.30; a Samugheo il martedì e il mercoledì dalle 9 alle 14 e il giovedì dalle 8.30 alle 13.30.

Quattro le giornate a San Vero Milis: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 9 alle 14. A Simaxis l’ambulatorio sarà aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14.

Effettuerà orario anche pomeridiano e continuato l’ambulatorio di Tramatza, attivo martedì e mercoledì dalle 14 alle 19, giovedì tutto il giorno dalle 9 alle 19 e venerdì dalle 9 alle 14.

A Uras sarà attivo dalle 9 alle 14 nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì e a Villaurbana lunedì e mercoledì dalle 9 alle 14.

“Il progetto Ascot rappresenta una bella scommessa per il nostro territorio”, ha dichiarato il direttore generale della Asl 5, Angelo Serusi, nell’incontro con i medici che hanno aderito alla proposta, tenuto martedì nella sede legale Asl di via Carducci. “Si tratta di una sperimentazione che è stato condivisa con i sindacati e che l’Assessorato regionale della Sanità intende riproporre nelle altre province”.

“Naturalmente, eventuali miglioramenti organizzativi potranno essere apportati in corso d’opera”, ha proseguito il manager, “ma il nostro obiettivo è quello di avviare nel minor tempo possibile le attività degli ambulatori per dare quanto prima una risposta ai cittadini privi di assistenza sanitaria di base”.

-segue-

Venerdì, 25 marzo 2023