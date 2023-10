Apre Promo Autunno, l'Isola che produce in vetrina a Sassari - Notizie

Trecento stand su ottomila metri quadri per il meglio delle produzioni made in Sardegna. Si è aperta questa mattina a Sassari la quinta edizione di Promo Autunno, la fiera regionale ospitata per tre giorni, sino al 15 ottobre, nei padiglioni Promocamera,...

Fonte: Ansa Sardegna