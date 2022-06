Apre a Sassari il nuovo tempio crematorio del cimitero - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 29 GIU - Sassari ha un nuovo tempio crematorio. La struttura realizzata dal Comune all'interno del cimitero di via San Paolo, è stata presentata oggi alla città dall'assessora ai Lavori pubblici, Rosanna Arru, e dai rappresentanti del gruppo Altair, che gestisce i servizi cimiteriali di Sassari. I lavori per l'ampliamento della vecchia struttura sono stati approvati dalla Giunta comunale nel maggio 2021 e sono partiti a luglio dello stesso anno, con un investimento sostenuto dalla Servizi Cimiteriali Sassari srl di 1.870.000 euro, di cui 1.450.000 per l'ampliamento e potenziamento del tempio crematorio e 420.000 euro per la realizzazione del nuovo accesso e parcheggio. Nell'area parcheggio, con ingresso da via della Mercede, sono stati ricavati 40 posti auto e 7 per i motocicli.

"L'intervento realizzato al crematorio di Sassari ha cambiato radicalmente la struttura che si presenta ora rinnovata non soltanto dal punto di vista architettonico, ma anche sotto il profilo tecnologico; si tratta di un investimento totalmente a carico della società concessionaria che consentirà un'offerta di servizio di alto livello, rispettosa delle famiglie, dei dolenti e dell'ambiente", ha spiegato l'assessora Arru. Il sistema cimiteriale di Sassari è interessato da altri lavori che si punta a terminare entro le prossime festività dei Santi. Sono previste la ristrutturazione complessiva degli uffici e della camera mortuaria e la realizzazione di una confortevole sala d'attesa destinata all'utenza. (ANSA).



