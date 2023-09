Apre a Cagliari l'Arena Palafiwuk, con il primo corso gratuito di difesa personale per le donne

Parte a Cagliari il primo corso gratuito di difesa personale per donne, organizzato dalla Federazione Italiana Wushu Kung Fu.

Il corso si rivolge a donne di qualsiasi età, ha l’obiettivo di trasmettere sicurezza interiore e migliorare la capacità di gestire situazioni di violenza da strada e violenza domestica.

Durante il corso, le partecipanti impareranno a riconoscere i segnali di pericolo, a evitare le situazioni di rischio e a reagire in modo efficace in caso di aggressione. Inoltre, verranno tenute lezioni specifiche di psicologia riguardo l’aggressione e la reattività, fondamentali per abbattere il muro della paura e della timidezza.

Il corso sarà tenuto direttamente dal Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Kung Fu e da istruttori federali formati nella difesa personale con il sistema della Polizia Cinese CFK, molto efficace per quanto riguarda il combattimento a mani nude e armi.

Le lezioni si terranno, dal 1 ottobre, presso la nuova palestra PALAFIWUK in Via degli Sport (nei pressi di Via Rockefeller) a Cagliari.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare il numero 3428031119 o inviare una e-mail a [email protected] .

Un’opportunità preziosa per sentirsi più sicure

La violenza contro le donne è un problema ancora molto diffuso, che colpisce donne di tutte le età e condizioni sociali. Per questo motivo, è importante che le donne imparino a difendersi per garantire la propria sicurezza.

Il corso di difesa personale per donne è un’opportunità preziosa per imparare le tecniche e le strategie necessarie per difendersi da un’aggressione fisica, verbale o psicologica.

Partecipare a questo corso offre una serie di vantaggi, tra cui:

Un maggiore senso di sicurezza: imparerai a sentirti più sicura di te e a reagire in modo efficace in caso di pericolo.

Un aumento della consapevolezza: imparerai a riconoscere i segnali di pericolo e a prendere le misure necessarie per proteggerti.

Un miglioramento della forma fisica: i corsi di difesa personale sono un’ottima attività fisica che aiuta a mantenersi in forma.

Iscriviti subito e inizia a difenderti!

Non aspettare, inizia oggi a proteggerti!