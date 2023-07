Apre a Cagliari il primo negozio Cuore dell'Isola

Di Il Gruppo Abbi inaugura in Piazza Yenne uno store 100% sardo

Cagliari, 6 luglio 2023, con il taglio del nastro del primo negozio Cuore dell’Isola, 125 mq nella centralissima Piazza Yenne 6, nel centro storico di Cagliari, il Gruppo Abbi della F.lli Ibba accoglie la clientela locale e i tanti turisti che soggiornano nel capoluogo cagliaritano con uno store 100% sardo.

Fonte: Casteddu on line