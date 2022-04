Terralba

Due giorni di spettacoli, cibo e divertimento ospiti del vivaio “Il sentiero verde”



Fa tappa a Terralba per la prima volta il raduno regionale dei camper, organizzato dal club cagliaritano Camperisti sardi in collaborazione con il Camper discount di Guspini, il gruppo Bimbi e viaggi in camper e i gestori del vivaio Il sentiero verde, che ospiteranno l’evento sabato 23 e domenica 24 aprile.

Sarà un fine settimana di musica, buon cibo e animazione con una splendida cornice di fiori e piante negli otto ettari a pochi chilometri dalla periferia di Terralba, lungo la strada che porta alla borgata di Marceddì.

“L’evento è diviso in due giorni ed è gratuito,” fa sapere Gionata Loi, proprietario del vivaio. “Ci saranno stand dedicati alle associazioni turistiche locali e sarà possibile utilizzare due barbecue all’esterno del vivaio. Abbiamo invitato anche i pescatori dello stagno di S’ena arrubia: a bordo del loro furgoncino prepareranno sul momento piatti a base di pesce per i visitatori”.

“Per sabato pomeriggio abbiamo invitato un animatore e un acrobata sui trampoli. Verso l’ora dell’aperitivo ci sarà uno spettacolo di fuoco e di luci realizzato da me. Nella serata vedremo in azione un robot con luci al led”.

“Per domenica non abbiamo spettacoli in programma”, dice ancora l’organizzatore, “ma si può trascorre la mattina a visitare il vivaio e il giardino, che recentemente abbiamo inserito nell’app Garden sharing, con la quale è possibile prenderlo in affitto per qualche ora.

Previsioni sull’affluenza? “Ad oggi ho avuto la conferma di 35 camper, ma se il tempo sarà buono aspetto almeno 7-800 presenze tra visitatori e camperisti”, conclude Gionata Loi.

Mercoledì 20 aprile 2022