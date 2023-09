Approvato il nuovo codice della strada: multe fino a 2600 euro per chi guida col cellulare

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un importante disegno di legge che riguarda il codice della strada e prevede sanzioni e pene molto più gravi per le violazioni delle normative vigenti. Il disegno di legge si chiama “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del Codice della strada” e dopo l’approvazione del governo è iniziato ufficialmente il percorso affinché diventi legge. Questo potrebbe accadere già il prossimo autunno.

In particolare, ci si è soffermato sull’utilizzo del cellulare alla guida e anche sullo stato di ebbrezza, condizioni che provocano gravissimi incidente spesso mortali. Per l’uso dei cellulari sono previste multe fino a 2588 euro e 8 punti in meno sulla patente (10 in caso di recidiva). Inoltre, la revoca della patente sarà a vita nel caso di recidiva dei reati per i quali è prevista.

“È un testo di estrema urgenza e importanza – ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini – visto il ripetersi dei tanti, troppi drammatici episodi che funestano le cronache, è una battaglia di civiltà non di una parte politica ma di tutto il Paese”.