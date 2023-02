Approvata la rete scolastica. “Via le scuole medie a Scano? Accolte le proposte dei territori”

Ma questa riorganizzazione delle scuole non piace ai genitori di Scano di Montiferro, che hanno dato vita a un comitato civico spontaneo per esprimere la loro contrarietà.

“Pertanto la Regione, in sede di piano regionale, ha recepito esclusivamente quanto proposto dai territori”, ha dichiarato l’esponente dell’esecutivo, “purché conforme a quanto disposto nelle linee guida regionali. La volontà dei territori è stata quella di non apportare modifiche rilevanti alla rete scolastica sarda, fatte salve le specifiche richieste di riorganizzazione proposte e approvate nei piani provinciali”.

In merito alle osservazioni espresse dalla Commissione, l’assessore regionale della Pubblica istruzione Andrea Biancareddu ha sottolineato che “le richieste di soppressione delle autonomie scolastiche e dei punti di erogazione del servizio sono state deliberate dai comuni interessati e approvate in seno alle competenti conferenze provinciali”.

I consiglieri avevano chiesto alcuni approfondimenti sulla soppressione dell’autonomia scolastica per la “Direzione didattica via Is Mirrionis” a Cagliari e sulla soppressione della scuola secondaria di primo grado di Scano.

Per la programmazione 2023/2024, sono state accolte le modifiche espressamente approvate in sede di piani provinciali, volte in particolare al superamento delle autonomie non correttamente parametrate sia rispetto ai parametri in deroga sia ai parametri normativi della legge nazionale.

In merito alla programmazione della rete scolastica, Biancareddu ha evidenziato “le difficoltà espresse dai territori in merito al processo di riorganizzazione della propria rete locale e delle criticità che gli enti locali coinvolti nel processo, si sono trovati a dover affrontare per garantire un equilibrio tra le diverse istanze locali e i vincoli stringenti imposti dalla normativa nazionale per l’attribuzione delle dirigenze”.

L’assessore della Pubblica istruzione, inoltre, ha precisato che “l’intervento normativo nazionale che disciplina la riforma del sistema di dimensionamento della rete scolastica nazionale, mira ad adeguare la rete scolastica all’andamento anagrafico della popolazione studentesca, applicando anche alcuni correttivi che tengono conto delle specifiche criticità di alcuni territori: comuni montani, piccole isole, minoranze linguistiche”.

“La norma consentirà alle regioni di provvedere autonomamente al dimensionamento scolastico”, ha aggiunto Biancareddu, “sulla base del contingente di organico assegnato secondo i criteri definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del ministro dell’Istruzione, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata. In caso di mancato accordo, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni saranno definiti con decreto del ministro dell’Istruzione”.

“Su questo punto”, ha detto ancora l’esponente della Giunta regionale, “ritengo doveroso ricordare che la deroga ai parametri previsti dalla normativa statale vigente ha carattere transitorio, pertanto le istituzioni scolastiche saranno di nuovo considerate normo dimensionate, esclusivamente sulla base della normativa di carattere generale (parametri 400-600 studenti), con le conseguenti e ormai note difficoltà connesse all’attribuzione delle reggenze e della gestione tecnico amministrativa e organizzativa dell’istituzione scolastica. Sono inoltre perfettamente consapevole delle difficoltà che gli enti locali incontrano nel processo di dimensionamento, soprattutto nel trovare un costante equilibro tra le esigenze del territorio e la definizione di una rete scolastica correttamente parametrata, tuttavia ricordare l’importanza per le autonomie scolastiche, di disporre in via continuativa della presenza del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali e amministrativi, al fine di garantire una maggiore funzionalità organizzativa e gestionale per una programmazione scolastica efficiente”.

“Negli ultimi anni”, ha concluso Biancareddu, “la Regione ha mantenuto tutti i punti di erogazione del servizio esistenti e nel piano regionale sono state inserite le proposte di soppressione dei punti di erogazione del servizio deliberati e approvati dalle conferenze provinciali”.

