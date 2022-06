Terralba

Sul palco ragazzi e ragazze con un repertorio di brani studiati in classe

Passare gli ultimi giorni di scuola con la musica. L’Istituto comprensivo di Terralba ha voluto salutare l’anno scolastico con i tradizionali saggi finali, che hanno visto protagonisti i ragazzi e le ragazze dell’indirizzo musicale, classi 1ª, 2ª e 3ª B della scuola secondaria di primo grado.

Gli alunni si sono esibiti nell’auditorium della scuola, portando sul palco i brani preparati in classe e mostrando le qualità artistiche e musicali maturate insieme durante l’anno: dall’Inno alla gioia al Canto degli italiani, fino ad arrivare agli autori classici quali Bach, Mozart, Beethoven ed Elgar. È stato un momento di grande soddisfazione, dove i ragazzi hanno avuto la possibilità di provare e far provare emozioni al pubblico, composto da familiari e dal personale scolastico. L’impegno e la costanza mostrati durante il percorso di studio li hanno così ripagati.

Un plauso ai giovani musicisti è arrivato anche dalla scuola. Il dirigente scolastico Francesco Corona e i docenti hanno commentato l’esito positivo della manifestazione musicale in una nota: “Lo studio di uno strumento musicale è una componente essenziale per la formazione dei ragazzi, in quanto richiede dedizione, forza di volontà e concentrazione. È un’attività che aiuta a sviluppare la fantasia, la fiducia in se stessi e la solidarietà tra compagni, in pratica fornisce un grande contributo alla formazione globale della persona”.

“Le attività dell’indirizzo musicale danno grande importanza anche alla musica d’insieme per il suo valore educativo e sociale. Durante questa attività gli studenti imparano a essere responsabili del proprio compito e allo stesso tempo a fare affidamento sugli altri. Ognuno porta il proprio contributo per il successo del gruppo ma allo stesso tempo non perde la propria individualità”, hanno concluso gli insegnanti e il dirigente.

L’indirizzo musicale è stato attivato alla scuola media di Terralba per la prima volta nell’anno scolastico 2015/16, e prevede sia lezioni individuali sia musica d’insieme. È stato promosso con l’intento di creare una continuità tra scuola e territorio e un’occasione di scambio tra scuola e cittadinanza. Gli studenti sono seguiti dai professori dell’istituto Doriana Montis (insegnante di clarinetto), Marta Grecu (violino), Andrea Sanna (pianoforte) ed Enrico Sanneris (tromba).

Negli anni scolastici precedenti all’emergenza Covid gli alunni hanno partecipato a varie edizioni del Festival nazionale della musica “Gian Piero Cartocci” di Iglesias e al concorso musicale Kellarius di Selargius. Negli ultimi due anni, a causa della pandemia, i ragazzi hanno partecipato ai concorsi musicali online di Pesaro e Roccasecca, raggiungendo ottimi risultati sia come solisti sia nella musica d’insieme e dimostrando impegno ed entusiasmo.

Mercoledì 22 giugno 2022