Appicca un incendio nella cella, allarme nel carcere. Agenti aggrediti e intossicati

Il grave episodio nell'istituto di Uta

Il grave episodio nell’istituto di Uta

Un detenuto ha incendiato la propria cella nel carcere di Uta e ha aggredito l’agente che cercava di portarlo in salvo. Sei agenti sono rimasti intossicati a causa dei fumi nocivi. Il grave episodio è accaduto questa mattina A renderlo noto il segretario generale della UilPa della Sardegna Michele Cireddu. Secondo quanto riferito dal sindacalista il detenuto ha bruciato i suppellettili della propria cella. Le fiamme sono state subito domate dal personale della polizia penitenziaria.

“Sono stati momenti estremamente concitati”, ha riferito Michele Cireddu, “un detenuto di origine magrebina ha appiccato un incendio creando lo scompiglio nelle sezione del transito. Nel tentativo di metterlo in salvo il poliziotto ha ricevuto un calcio al ginocchio e lo ha messo fuori causa. Sono pertanto intervenuti i rinforzi che hanno portato all’esterno della camera il detenuto per agevolare l’ intervento dei medici ed hanno messo in sicurezza la sezione, dove erano rinchiusi altri detenuti”.

“Ormai lavorare all’ interno del sezioni detentive dell’ istituto è diventato proibitivo”, ha riferito ancora Cireddu, “il numero esorbitante di eventi critici creano malessere e uno stress insostenibile, sono troppe anche 6 ore in una situazione del genere , perché la qualità del lavoro è insostenibile. Respingiamo fermamente la tendenza dell’Amministrazione in Sardegna di costringere il personale a svolgere le 8 ore . Ci aspettavamo interventi concreti da parte del Governo”.

Sabato, 7 settembre 2023

