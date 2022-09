Appicca rogo in sud Sardegna e viene visto, arrestato 79enne - Sardegna

È stato visto da alcuni passanti mentre appiccava un incendio nelle campagne di Serrenti, nel sud Sardegna. Un uomo di 79 anni è stato arrestato dal Corpo forestale per incendio doloso: per lui sono stati poi disposti i domiciliari. Le fiamme hanno devastato 3mila metri quadri di terreno. Solo il tempestivo intervento delle squadre del servizio antincendio dei Forestali ha evitato che il fuoco si propagasse ulteriormente. Dall'inizio dell'anno salgono così a tre gli arresti per incendio dosolo effettuati dal Corpo.

(ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna