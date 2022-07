Appicca incendio a Villanovafranca, arrestato 76enne - Sardegna

Ha appiccato un rogo che ha raggiunto la periferia di Villanovafranca, nel sud Sardegna, ma è stato visto da alcuni automobilisti che transitavano nella zona.

Un pensionato di 76 anni, residente a Villanovafranca, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato per incendio doloso.

Le indagini sono state condotte dal Corpo forestale e dai carabinieri della Compagnia di Sanluri e della Stazione di Villanovafranca che ieri pomeriggio hanno ricevuto alle rispettive sale operative del 1515 e del 112 segnalazioni da parte degli automobilisti in transito che avevano notato l'uomo appiccare i roghi.

Le fiamme, a causa del caldo e del vento - era stato diramato un bollettino di allerta arancione per il pericolo incendi - si sono velocemente propagate, raggiungendo la periferia di Villanovafranca e lambendo alcune case. Solo il tempestivo intervento delle squadre a terra di Corpo forestale, agenzia Forestas e volontari della Protezione civile, che hanno spento l'incendio, ha evitato danni ingenti. Sono scattati immediatamente gli accertamenti e nel giro di poche ore, grazie anche alle testimonianze, Corpo forestale e carabinieri, hanno individuato chi aveva appiccato il rogo e hanno arrestato il 76enne.

L'uomo, che non avrebbe fornito alcuna spiegazione per il gesto, si trova adesso ai domiciliari in attesa del processo. Rischia fino a dieci anni di reclusione. "Il Corpo Forestale ha intensificato in questi giorni sia la presenza nel territorio attraverso l'apparato di lotta antincendio, sia la componente investigativa per la repressione del grave reato - sottolineano dalla Forestale - . Sono già diverse le denunce a carico di presunti responsabili per il reato di incendio colposo e doloso per le quale si attendono importanti sviluppi".

Fonte: Ansa Sardegna